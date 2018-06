14. juunil alanud jalgpalli MMil on täna esimene puhkepäev. Sel puhul said sõna kohtunikud, kes alagrupiturniiri oma vaatevinklist kokku võtsid.

"48 mängu järel pole olnud meil ühtegi skandaali ning see on väga oluline," rõhutas FIFA kohtunikekogu direktor Massimo Busacca.

Palju kõneainet on pakkunud videokohtunikusüsteem VAR. Emotsioonid kõrvale jättes on uuendus kaasa toonud ausama jalgpalli. FIFA kohtunike esimehe Pierluigi Collina sõnutsi on sellega õigete otsuste täpsus tõusnud 95 protsendilt 99,3-le.

Kuigi Collinalt uuriti, millised olukorrad kuuluvad 0,7 protsendi sisse, siis seda ta kommenteerima ei soostunud. "Huvitav, et küsite 0,7, mitte ülejäänud 99,3 protsendi kohta," vastas endine tippkohtunik osavalt ning lisas: "Usun, et 99,3 protsenti on 48 mängu kohta aktsepteeritav tulemus."