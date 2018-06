BBC andmetel on Ferrari vormel 1 meeskond leidnud asenduse Kimi Räikkönenile. Lepingule on lähedal 20aastane Charles Leclerc.

Tänavu on Monacos sündinud noormehel käsil F1 sarja debüüthooaeg, mis pole läinud sugugi halvasti. Leclerc on üsna tagasihoidliku Sauberiga punktidele sõitnud kaheksast võistlusest pooltel.

BBC kirjutab, et Leclerc asendaks Räikköneni, kes on Ferrari roolis juba 2014. aastast. Väidetavalt on monacolane nõustunud kahe aasta pikkuse lepinguga, kuid allkirju veel paberil pole.