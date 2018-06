Eesti kaotus polnud noorenenud koosseisu tõttu üllatav. Vene sõnul ei saa mänguga kindlasti rahule jääda, kuigi helgeid momente leidus.

"Noored said oma esimese mängu kätte, see on hea. Kõik mängisid enam-vähem oma koha välja ka. Lootust meil on. Kindlasti võiks meil olla tagaliinis selline mees, kes võtab palli enda kätte ja käratab, kuhu keegi minema peab. Meil pole kõik päris õige koha peal ja hakatakse vahel liikuma pool sekundit varem kui peaks. Noorte meeste värk," võttis ääremängija koondise praeguse seisu kokku.