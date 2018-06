Eesti korvpallikoondise peatreener Tiit Sokk oli pärast kaotust Suurbritanniale rahutu. Esimene poolaeg võideti 39:34 ja tundus, et mängu võtmed on Eesti käes, aga siis ei tulnud enam midagi välja. Lõpuks olid eestlaste kaotusnumbrid Glasgow's 65:74.

"Kurja noh... jätsime mõned väga kerged korvid sisse panemata. Võib-olla oli asi selles, et alguses polnud midagi karta. Kui panime mööda, hakkasime ka kaitses eksima. Teravus kadus ära - saime teisel poolajal ainult ühe vabaviske. See on naeruväärselt väike arv. Lõpus mängitakse individuaalse teravuse peale ja oli näha, et olime füüsiliselt nõrgemad," võttis Sokk mängu kokku.

Otsustavatel hetkedel oli ainult Siim-Sander Vene see, kes rünnakul oma ära tegi, teised said korve väga vähe. "Ta üritas ja püüdis, aga kedagi teist oleks juurde vaja olnud. Mõtlen just teravuste loomist. Agressiivsuse poole pealt ainult langesime ja langesime, kui kogu mängu vaadata. See pidi meie edu võti olema, aga jäime nõrgaks," sõnas peatreener.

Eestil on nüüd H-grupis kaks võitu ja kolm kaotust. Esmaspäeval kohtub Eesti kodus Kreekaga. Kui tuleb kaotus ja samal ajal võidab Suurbritannia Glasgow's Iisraeli, langeb Eesti MM-valiksarjast ilmselt välja. Ainus variant püsima jääda oleks Suurbritannia enam kui 21punktiline võit - siis langeks surnud ringis viimaseks Iisrael.

"Vahe läks liiga suureks. Ma arvan, et britid pole nii tugev võistkond, et nad Iisraelile paki paneksid. Usun, et selles mängus on mõlemal 50-50 võimalused," pakkus Sokk.