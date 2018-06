Eesti korvpallikoondise tagamängija Martin Paasoja tõi pärast 65:74 kaotust Suurbritanniale välja samad probleemid, mis kummitasid koondist ka sõprusmängudes Soomega: kõikuv agressiivsuse tase ja lonkav kokkumäng.

"Hakkasime otsima liiga lihtsaid lahendusi. Panime mööda ja lasime neil kiirelt kolmeseid vastu panna. Jäime pehmeks ja mäng läks meie käest ära. Brittidel enesekindlus aina kogunes, nad said duhhi üles. Ma ei tea, kas see tuli väsimusest, et aga meie teravus kadus nii rünnakul kui ka kaitses ära," rääkis ta pärast kohtumist.

"Kui me oleksime suutnud samamoodi pressida nagu mängu alguses, oleksime ehk võitnud. See on vaid oleks. Tagamängijaid on palju, aga meil pole veel paika loksunud, kes kus olema peab ja mida teha tuleb. See tuleb puhtalt sellest, et me pole varem koos mänginud. Aga selle taha pole mõtet pugeda. Olime ju mängus sees ja oleks pidanud selle võitma," lisas Paasoja.

Eestil on nüüd MM-valiksarja H-grupis kaks võitu ja kolm kaotust. Esmaspäeval kohtub Eesti kodus Kreekaga. Kui tuleb kaotus ja samal ajal võidab Suurbritannia Glasgow's Iisraeli, langeb Eesti MM-valiksarjast ilmselt välja. Ainus variant püsima jääda oleks Suurbritannia enam kui 21punktiline võit - siis langeks surnud ringis viimaseks Iisrael.