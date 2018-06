Eile oli MMil esimene puhkepäev, kuid täna pannakse vurr taas keerlema. Täna jookseb väljakule kolm varasemat maailmameistrit. Argentinal ja Uruguail tiitleid kaks, Prantsusmaa ühe peal. Ainsana on ihaldatuima karikata (veel) Portugal.

We didn't have any football yesterday. It was rubbish.



The good news? We're BACK! #FRAARG // #URUPOR // #WorldCup pic.twitter.com/paIsIhBr9Z