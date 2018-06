Soome korvpallikoondis kaotas eile õhtul MM-valikmängus Tšehhile ning on viimase vooru eel raskes seisus. Küll aga jäi ka üht-teist näppude vahele.

NBAs Chicago Bullsis igapäevaleiba teeniv Lauri Markkanen ei teinud küll üleliia säravat partiid, kuid olid siiski 13 punktiga oma meeskonna paremuselt teine skoorija. Lisaks sai ta kohtumise alguses hakkama vägeva pealtpanekuga:

Soome koondise peatreener Henrik Dettmann sõnas mängujärgselt kodumaa meediale, et tšehhid võitsid kogemustega: "Nad on kaasa löönud paljudes valiksarjades. Meie oleme endiselt oma tiimi üles ehitamas."

Eile tšehhide kasuks koguni 30 punkti visanud Vojtech Hruban arvas nii: "Soomlastel on head nimed, aga meie näitasime, et korvpall on meeskonnamäng. Me ei pidanud palju üks-ühe vastu kaitses mängima, aitasime palju seda, kes Markkaneni kattis."

2019. aasta MMi Euroopa tsooni valiksarja esimeses ringis on pidada veel üks mänguvoor. Vaata siit, milline on seis enne 1. ja 2. juuli kohtumisi.