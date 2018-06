1966. aastast alates, mil Inglismaa jalgpallikoondis maailmameistriks tuli, on nad sisuliselt alati suurturniiridele läinud suurte ootustega. Pole saladus, et soovitud tulemust pole tulnud. Kuidas läheb tänavu?

Jalgpallisõbrad on ilmselt märganud, et võrreldes viimaste turniiridega hoiab Inglismaa tänavu tugevalt ühte. Meeskond koosneb suures osas noortest mängijatest ning tekkinud on hea keemia peatreener Gareth Southgate´iga. Venemaale ei sõidetud üleliia suurte ootustega, kuid seni tehtud partiidega on nad tõusnud üsnagi kõrgesse hinda.

Alagrupiturniiril teeniti ainus kaotus Belgia vastu, kus mõlemad meeskonnad kasutasid suures osas varumehi. Palju on räägitud ka sellest, et tänu kaotusele sattusid inglased play-off´iks nõrgemasse tabelipoolde. Kas nii ka läheb, näitavad mängud. Peatreener paistab oma otsustes igatahes kindel olevat.