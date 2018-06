Suurbritannia meedia teatel on kõik jalgpalli MMil mängivad jalgpallurid andnud dopinguproovi ning patustajaid pole.

FIFA andmetel on perioodil 1. jaanuarist kuni 13. juunini tehtud enam kui 2700 dopinguproovi ning ükski neist pole olnud positiivne. Teste on tehtud ka 14. juunil alanud MMi ajal, kuid nende andmeid hetkel ei avalikustatud.

Lisaks kinnitati, et vähemalt korra, kas enne turniiri või selle ajal, on proov võetud kõigilt 736 mängijalt.

"Kõiki pallureid on vähemalt korra etteteatamata testitud ning proove võetakse ka turniiri ajal," sõnas FIFA kõneisik Daily Telegraph´ile. "Hetkel on veel Venemaal toimuval MMil töö käimas, nii et viimaseid andmeid ei saa avaldada."

FIFA peab 2014. aastast ka infopanka, kus hoiustatakse mängijate varasemad proovid. Siinkohal märgiti artiklis ära, et selles süsteemis ei tööta ainsatki venelast, kellel on viimastel aastatel dopingujamasid kuhjaga.