Jalgpalli suurturniiridel on tihti teemaks küsimus, kuidas peaksid vutimehed oma mängudevahelist aega veetma. Kas tuleks keskenduda vaid tulevastele matšidele või peaks mõneks ajaks rihma lõdvemaks laskma?

Näiteks on teada, et tänavusel MMil kehtestasid nii Saksamaa, Nigeeria kui ka Panama koondiste peatreenerid oma mängijatele seksikeelu. Mine tea, kas see on puutub kuidagi asjasse, aga ükski neist tiimidest alagrupist edasi ei saanud.

Ametlikult pole teada, kas säärane piirang pandi ka Prantsusmaa vutimeestele. Vähemalt üks koondislane sellepärast kindlasti muretsema ei pea.