Argentina vastu kaks väravat löönud (ja penalti teeninud) Kylian Mbappest sai MMide ajaloos alles teine teismeline, kes suurturniiri play-off'is kaks korda väravarõõmu tundnud. Varasemalt sai sarnase tembuga edvistada vaid Brasiilia vutiikoon Pele.

Mängujärgsel pressikonverentsil vuristati see fakt ette ka Mbappele, kes ajakirjanike pettumuseks tagasihoidlikuks jäi. "Ma olen väga õnnelik ja siiralt meelitatud, et olen Pele järel alles teine teismeline, kes seda teinud, aga paneme asjad nüüd konteksti. Pele oli ikkagi täiesti teisest klassist, aga loomulikult on hea sellisesse seltskonda kuuluda.

Olen seda varem ka öelnud, et MMil on kohal kõik parimad jalgpallurid. See on võrratu, et saan siin kogu maailmale näidata, milleks ma tegelikult võimeline olen," sõnas Mbappe.