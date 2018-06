Kahekordne maailmameister Argentina langes täna MMilt konkurentsist, kui jäi kaheksandikfinaalis 3:4 alla 1998. aasta maailma parimale Prantsusmaale.

"See on väga valus ja seda eriti seetõttu, et mängijad andsid täna endast kõik," sõnas Argentina koondise peatreener Jorge Sampaoli pärast mängu pressikonverentsil. "Olen kurb ja pettunud, kuid need on hetkel loomulikud emotsioonid. Me ei täitnud siin Venemaal oma eesmärki.

Meil on maailma parim mängija ja üritasime tema ümber luua töötava koosluse, et saaksime neid brilliantseid hetki ära kasutada. Oleme proovinud väga palju erinevaid taktikaid - teda ümbritsenud meestega, teda üksi jätnud. Oleme proovinud pea kõike, et anda talle see vabadus ja ruum, et ta saaks teha, mida soovib. Mõnikord tulime sellega toime, mõnikord mitte. Arvan, et suutsime täna oma mängu sobitada. Mängijad võitlesid lõpuni ja jõudsid ka viigiväravale päris lähedale. See on see, mida hetkel väärtustan. Nad rabasid mitme mehe eest ja tahan neid tänada.

Oma tuleviku osas ei osanud Sampaoli kommentaare anda. "Selles olukorras ei otsusta ma enam ise enda tuleviku üle," sõnas ta.