Eile õhtul alistas Uruguai jalgpalli MMi kaheksandikfinaalis 2:1 Portugali ning saatis Cristiano Ronaldo ja teised kohvreid pakkima. Kas vutimaailma superstaari jaoks oli see viimane suurturniiri matš?

"Praegu pole sugugi õige aeg rääkida mängijate ja treenerite tulevikust," teatas 33aastane Ronaldo vahetult pärast kaotatud kohtumist. "Meil on suurepärane ning ambitsioonikas punt, nii et oleme igal juhul tugevad ka edaspidi."

Portugali peatreener Fernando Santos loodab aga südamest, et meeskonna tähtmängija jätkaks. "Tal on veel palju jalgpallile anda. Meil hakkab septembris uus võistlus ning loodan südamest, et Cristiano aitab mängijatel paremaks saada," arutles ta.

Septembris algava turniiri all peab Santos silmas UEFA Rahvuste liigat, kus Portugal mängib A-liiga kolmandas grupis koos Itaalia ja Poolaga.

Järgmistest suurvõistlustest peetakse eurooplaste jaoks 2020. aasta EM, kus Portugalil on kaitsta tiitel. Selleks ajaks on Ronaldo 35aastane.