Tänavusel jalgpalli MMil on peetud julgelt üle poolte mängudest ning seni on sujunud asjad suuremate viperusteta. Venemaal toimuvat suuturniiri kiidab ka kogenud Horvaatia vutimees Ivan Perisic.

"See on mu neljas suurturniir ja tuleb tunnistada, et nii head atmosfääri pole ma varem kogenud," ütles Perisic FIFA TV-le antud usutluses.

29aastane ründaja kuulub Horvaatia koondisesse 2011. aastast. Sealt alates on ta kaasa löönud nii 2012. kui ka 2016. aasta EMidel ning 2014. aasta MMil. Lisaks heale atmosfäärile usub ta, et meeskond on tegemas üht edukamait turniiri.