Prantsusmaa jalgpallikoondises on sel MMil eredalt särama löönud 19aastane Kylian Mbappe. Lisaks headele sooritustele vutiplatsil on tegemist ka äärmiselt heasüdamliku noormehega.

Nimelt annetab ta kogu koondise eest teenitava raha heategevuseks. Mbappe peab rahvuse esindamist auasjaks ning usub, et selle eest ei peakski mingisugust tasu saama.

L'Equipe andmetel on iga MMi mängu eest Prantsusmaa koondislastele ette nähtud umbes 20 tuhat eurot. Siiani on peetud neli mängu, mis tähendab, et Mbappe on laste toetuseks annetanud juba üsna soliidse summa. Kohaliku meedia väitel on noormehest eeskuju võtmas ka teised koondislased.

Kui Prantsusmaa peaks maailmameistriks tulema, saab iga mängija ligi 300 tuhat eurot boonust.

Sarnaselt Mbappele on ka varasemalt jalgpallurid rahvusesindusest teenitud raha heategevuseks suunanud. Inglismaa jalgpallilegend Gary Neville teatas Twitteris, et britid on seda teinud juba aastaid.