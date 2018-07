Nimelt on Hispaanial MMide ajaloost kaasas kummastav statistiline näitaja: nad pole mitte kunagi ühelgi suurturniiril (EMid, MMid) suutnud võõrustajamaad võita. "Miks peaks see täna muutuma?" küsib Venemaa meedia lootusrikkalt.

Täna peetavas jalgpalli MMi kaheksandikfinaalis on Hispaania kodupubliku ees mängiva Venemaa vastu kindel favoriit. Või siiski mitte?

Venemaa koondise peatreener Stanislav Tšertšesov ei salga, et hispaanlased on täna favoriidid. "Nad on soosikud, aga kasutaksin siinkohal venelaste ütlust: "Kõik võivad olla jumalad, kui nad piisavalt proovivad,"" sõnas ta.