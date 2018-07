Venemaale kaotanud Hispaania jalgpallikoondise keskkaitsjast kapten Sergio Ramos tõdes, et MMilt välja langemine on väga valus. "Tegime kõik, mis meie võimuses," kinnitas ta fännidele.

Hispaania kaotas MMi võõrustajamaale pärast 1:1 lõppenud normaalaega penaltiseerias, kus venelased jäid peale 4:3. Muide, meie idanaabrite puurivaht Igor Akinfejev tõrjus kaks hispaanlaste 11-meetri karistuslööki.

"Venemaa võitis meid penaltitega, mis oli nende jaoks ainus võimalus meile ohtu kujutada. Penaltiseeria on loterii ning kahjuks me kaotasime. See on koondisele väga suur löök," sõnas Madridi Realis klubileiba teeniv kaitseäss.