Venemaa jalgpallikoondise keskväljamootor Aleksandr Golovin sõnas pärast üllatusvõitu Hispaania üle, et tal õnnestus koos meeskonnakaaslastega korda saata tõeline ime.

Hispaania kaotas MMi võõrustajamaale pärast 1:1 lõppenud normaalaega penaltiseerias, kus venelased jäid peale 4:3. Muide, meie idanaabrite puurivaht Igor Akinfejev tõrjus kaks hispaanlaste 11-meetri karistuslööki.

"Ma ei oska võidule kuidagi reageerida. See on muinasjutt. Mõistan, et saatsime korda ime," lausus Golovin vahetult pärast matši. "Teadsime, et Hispaania tahab palli hoida ning valmistusime selleks. Keskendusime sellele, et kuigi Hispaania on ründefaasis väga hea, on nende kaitse auklik."

Moskva CSKA pallur sõnas, et penaltiseerias sai määravaks võime hoida oma närve kontrolli all. "Kui oled löögisuuna juba valinud, ära muuda seda," andis ta õpetussõnu.

Golovinilt küsiti, kas ta eelistab veerandfinaalis mängida Horvaatia või Taaniga. "Pole vahet, mõlemad on väga head," vastas ta.