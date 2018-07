ETV legendaarne spordikommentaator Anu Säärits tõdes Rio olümpial, et epeevehkleja Kristina Kuusk on terve elu kannatanud ja see on tema suur trump. Võidelda, oodata ja kannatada tuleb täna ilmselt ka Eesti korvpallikoondislastel, sest kui Kreekale kaotatakse, ei sõltu MM-valiksarjas jätkamine enam neist.