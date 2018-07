Eesti korvpallikoondise peatreener Tiit Sokk tõdes pärast eileõhtust koduhallis peetud treeningut, et Kreekaga tuleb teistsugune mäng kui reedel Suurbritanniaga.

„Nad on väga enesekindlad. Ei torma, on brittidest aeglasemad, aga palju targemad ja kvaliteetsemad. Asjad käivad täpselt nii nagu peab, nad kasutavad ära iga väikese võimaluse. Ka tulemustest näha, et tegemist on hea võistkonnaga,“ rääkis Sokk. Kreeka on meie alagrupis võitnud kõik viis mängu, viimati alistati Iisrael võõrsil 18 punktiga.

Pealiku sõnul ei saa ühelegi vastasele eraldi liiga suurt tähelepanu pöörata, sest siis kasutavad ülejäänud tekkiva vabama ruumi ära. Mis omadesse puutub, siis Soku sõnul tuleb noorel meeskonnal õppida mängu käigus vajadusel tempot muutma. Glasgow's jäi sellest vajaka, kuid mõistagi pole tegemist ühe mänguga teostatava protsessiga.