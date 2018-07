Ööl vastu esmaspäeva sai selgeks, et kolmekordne NBA korvpalliliiga tšempion LeBron James jätkab karjääri Los Angeles Lakersis. Juba varem samasse linna kolinud jalgpallitäht Zlatan Ibrahimovic saatis kossumehele kiired tervitused.

"Los Angelesel on nüüd jumal ja kuningas," viitas rootslane endale (jumal) ja LeBronile (kuningas). "Zlatan tervitab," jätkas ta.

Maailma parimaks korvpalluriks peetav 33aastane James sõlmis klubiga nelja-aastase lepingu, mille väärtuseks on 154 miljonit dollarit. Ibrahimovic kuulub Los Angeles Galaxy jalgpallitiimi ridadesse.

Now LA has a God and a King!

Zlatan welcomes @KingJames pic.twitter.com/4gYooOpURD