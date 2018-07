Pärast pooleaastase laenulepingu lõppu eile Rootsis esimest korda FC Flora jalgpallimeeskonna särki kandnud Rauno Sappinen teatas, et jääb klubisse vähemalt euromängudeks.

"Hetkel on plaan, et vähemalt euromängudeni jään Floraga ja siis vaatab jooksvalt edasi," lubas ta Soccernet.ee-le. Floraga seob teda leping 2020. aastani. "Töö käib ja pakkumistest teavad teised inimesed paremini. Ise tahaksin mängida ja võtsin otsuse lähtuvalt sellest, et saada minuteid. Igale poole ma alla ei kirjuta ja esmatähtis on mänguaeg," vihjas Sappinen faktile , et Belgias Wiljricki Beerschotis sai ta platsile vaid kahes kohtumises.

Flora alustab oma Meistrite liiga mänge Beer Sheva Hapoeli vastu 10. juulil A. Le Coq Arenal.