Tabeliliider on 18 mängu pidanud HJK, kes on kogunud 39 punkti. Rovaniemi Palloseura on 32 punktiga (17-st mängust) teine ning Lahti tõusis 29 punktiga (16) kolmandaks. Neljas on KuPS, kes on sarnaselt Espoo Honkale kogunud 26 punkti. KuPS on aga pidanud 18 kohtumist ning Honka vaid 16. VPS on 17 mänguga kirja saanud 24 punkti, sama tulemus on ette näidata Tampere Ilvesel. Seitsmepunktilise kaotusega on kaheksas Turu Inter (16 mängu), kes edestab 15 punkti kogunud Mariehamni (17 mängu) kahe punktiga. SJK on 13 punktiga (16) kümnes, Turu Palloseura on samuti 16-st mängust kogunud 13 punkti. PS Kemi on tabelis viimane 11 punktiga (16).

Norra kõrgliigas sai vigastatud Taijo Tenisteta mänginud Bergeni Brann kodus üllatavalt suure kaotuse, kui nädalavahetusel jäädi Moldele alla 0:4. Nädala alguses oli Brann saanud kolm punkti võõrsilt, kui Odd alistati 1:0.

Enar Jäägeri koduklubi Vålerenga viigistas eestlase abita laupäeval 2:2 Bodø/Glimtiga. Pühapäeval kohtusid eestlaste klubid Kristiansund – Sarpsborg 08. Kohtumine lõppes tulemusega 1:1 ning mänguaega teenisid kaks eestlast. Joonas Tamm (Sarpsborg) oli väljakul kogu kohtumise, Brent Lepistu (Kristiansund) pääses väljakule 81. minutil. Lepistu tiimikaaslane Nikita Baranov jälgis mängu varumeestepingilt ning Andreas Vaikla koosseisu ei kuulunud. Vooru lõpetab täna õhtul Matvei Igoneni koduklubi Lillestrømi ning Strømsgodseti vaheline kohtumine.

Norra kõrgliigat juhib 34 punktiga Brann, edu Rosenborgi ees on neljapunktiline. Omakorda punkti kaugusel on Ranheim. Sarpsborg 08 ja Vålerenga leiab tabelist 23 punktiga, kui hõivatakse vastavalt seitsmes ja kaheksas rida. Kristiansund jääb üheksandana neist maha kolm punkti. Lillestrøm on hetkel 13 punktiga 16 meeskonna seas 14. kohal, kuid tänaõhtusest vastasest, 11. real olevast Strømsgodsetist, lahutab neid vaid kolm punkti.

Iirimaa kõrgliigas sai väravaterohkes mängus 3:2 võidu kirja Sander Puri tööandja Waterford, kes alistas võõrsil Sligo Roversi. Waterford asus 2:0 juhtima, Sligo Rovers suutis viigistada ning võiduväravaks osutunud 3:2 tabamus löödi juba 33. minutil. Puri tegi kaasa kogu kohtumise. Tabelis on Waterford kolmandal kohal.

Sergei Zenjov tegi kaasa kahes Krakowi Cracovia (Poola) treeningkohtumises. Esmalt jäädi 0:1 alla Belgradi Partizanile (Serbia), seejärel nädalavahetusel 0:4 Mariborile (Sloveenia). Siim Luts ja Teplice (Tšehhi) kaotasid küll nädala esimese treeningmängu 1:2 Tšehhi esiliigas mängivale Usti nad Labemile, kuid nädalavahetusel oldi 6:0 üle Leipzigi Lokomotiv (Saksamaa tugevuselt neljas liiga), kui värava sai kirja ka Luts.

Henrik Ojamaa tegi oma debüüdi Legnica Miedzi särgis, kui treeningkohtumises alistati Ken Kallaste ja Kielce Korona 3:1. Ojamaa tegi kaasa terve mängu ja andis resultatiivse söödu, Kallaste sekkus mängu 56. minutil. Korona jaoks oli tegu nädala teise kaotusega, sest tulemusega 0:1 jäädi alla ka Iisraeli meeskonnale Be'er-Sheva Hapoelile, kellega kohtub järgmisel nädalal Meistrite liiga kvalifikatsioonis Tallinna FC Flora. Kahes treeningmängus käis väljakul Ija Antonov, kui tema uus koduklubi Hermannstadt (Rumeenia) sai kirja kaks viiki. Esmalt tehti 1:1 viik Kukësiga (Albaania), seejärel jäid kohtumises Vardariga (Makedoonia) väravad löömata.