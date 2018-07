"Kui vana te olete, neiu?"

"Noh, ma olen juba kaheksateist kevadet näinud..."

"Ah tõesti? Ja kas te enne seda elasite polaarjoone taga,

kus on igavene talv, või troopikas, kus on igavene suvi?"





Uusrikka imeline elu

Vene uusrikas palvetab:

"Oo, Jumal, mis on sinu jaoks miljon aastat?"

"Üks hetk!" vastab Jumal.

"Oo, Jumal, mis on sinu jaoks miljon dollarit?"

"Üks kopikas!"

"Saada mulle siis, palun, üks kopikas!"

"Hea küll," vastab Jumal, "oota üks hetk!"



Mehed naiste pilgu läbi

Mis tuleb välja, kui ristata mees ja siga?

Midagi. On asju, mida isegi sead ei tee.