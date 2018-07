1992. aastal Taani jalgpallikoondisega Euroopa meistriks tulnud Peter Schmeichel vaatas eile tribüünilt, kuidas taanlased MMi kaheksandikfinaalis Horvaatiale kaotasid.

Normaalaeg lõppes 1:1 viigiga ning lõpuks pääses Horvaatia edasi penaltiseeria järel. Suurepärase etteaste tegi taanlaste poolelt Peteri poeg Kasper Schmeichel, kes tõrjus kokku kolm penaltit (ühe lisaaja lõpus, kaks tükki penaltiseerias), kuid ometi tunnistati Horvaatia paremust.

"Olen sõnatu. Ma ei saa oma riigi, poja, tema meeskonnakaaslaste, treenerite staffi ja peatreeneri Age Hareide üle rohkem uhkust tunda," kirjutas Peter Twitterisse. "Kui pisarad on kuivatatud, siis mõistame, kui hästi meil tegelikult läks."

Peter mängis Taani koondises kokku 129 mängu ja lõi ühe värava, 31aastasel Kasperil on kirjas 39 matši.

Lost for words. Can’t be more proud of my country, my son, his teammates, all the staff and our fantastic national coach Åge Hareide. When all the tears have dried out we will realise how well we did 🇩🇰 #WorldCup pic.twitter.com/vhGZQtDyJm