Autoralli MM-sarjas on praegu pikem paus, karussell jätkub juuli lõpus Soomes. Toyotaga kihutava Ott Tänaku jaoks on põhjanaabrite juures peetava võistluse peaprooviks tuleval nädalal Lõuna-Eesti teedel toimuv Rally Estonia.

"Tiimi jaoks on Rally Estonia suurepärane koht, kust koguda infot ja kogemusi tõsises võistlusolukorras. Pärast rallisid mägedes on meie eesmärk nüüd saada tagasi kiiretel teedel sõitmise tunne," ütles Tänak WRC kodulehele. "Aga soovime kindlasti koduradadel võita ja publikule elamuse pakkuda."

WRC-sarja meestest on Eestis stardis ka Citroeni piloot Craig Breen ja Hyundaiga kihutav Hayden Paddon.

"Ka teised meeskonnad on Soome ralli eel siin sõitnud ja see paistab hästi toimivat," rääkis Hyundai tiimiboss Alain Penasse. "Otsustasime sel aastal samuti seda proovida. Eesti teed on kiired ja sujuvad. Usun, et see on suurepärane soojendus Soome ralliks."

Rally Estonia kiiruskatsed sõidetakse 14. ja 15. juulil. Soome ralli peetakse 26.-29. juulini.