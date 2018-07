Liverpooli jalgpallimeeskond kogunes täna Melwoodi treeningkeskuses, et alustada ettevalmistus tulevaks hooajaks. Pärast harjutuskorda püüti kinni Ragnar Klavan, kelle sõnutsi vajutati gaas juba põhja.

"Loomulikult oli palju jooksmist, see pole küll kõige meeldivam, kuid mis parata," ütles Klavan, kes raske ettevalmistuse suurim fänn pole, Liverpooli kodulehele antud intervjuus "Muidugi on raske, aga tugev ettevalmistus on hea hooaja eelduseks."

Kuid leidub ka palju positiivset. "Pärast pikemat pausi on Melwoodi alati tore tulla. Siit leiab palju õhinal nägusid ning kõik on kõvaks tööks valmis," arutles eestlane, kes kiitis ka tänast suurepärast ilma.

Uutest täiendustest liitusid täna Liverpooli treeningutega Fabinho ja Naby Keita. "Nad paistavad head poisid ja peaksid meeskonda hästi sobima, probleeme pole," rääkis Klavan uutest meeskonnakaaslastest.