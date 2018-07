„Millegipärast ma arvan, et teist üllatust ei tule, kuigi Hispaania on kindlasti nimekam meeskond, kui Horvaatia, aga horvaatide üldine klass on ikkagi kõrgem kui venelastel. Mäng tuleb laupäeval, ma ei tea kaua veel võidu tähistamine (Hispaania üle - toim) kestab, loodame, et jõudu veel jätkub, aga šansid on väikesed,” sõnas Voskoboinikov muiates.

„Venemaa mängib kodus ja kodupublikus peitub nende saladus. See annab mängijatele vajalikul hetkel jõudu ja motivatsiooni juurde. Venemaa eesmärk enne turniiri algust oligi veerandfinaal. Nüüd on see saavutatud ja enam pole midagi kaotada. Edasi mängitakse võibolla pingevabalt,” lausus ta Õhtulehele antud intervjuus.

Aleksandr Golovin, Artem Dzjuba ja Mario Fernandes on endise eesti koondise ründaja arvates Venemaa võtmemängijad. „Dzjuba on täielik üllatus, sest enne MMi algust räägiti Smolovist kui põhiründajast, aga Dzjuba on nagu kuningas. Ta pole kiire, aga on ainuke, kes suudab palli omaks võtta ja seda ees säilitada. Kui Golovin, Mario Fernandes ja Dzjuba on terved, siis kõik on võimalik. Need on kolm võtmemängijat, kelle peale tuleb loota.”

Kaitseliin on Venemaa suurim nõrkus

„Eile me nägime ning enne turniiri räägiti ka sellest, et kaitseliin on nende kõige nõrgem lüli. Paljud mängijad said vigastada ja koondisesse kutsuti tagasi ka 38aastane Sergei Ignashevich. Tema keskkaitsepaariline, Ilja Kutepov on veel nõrgem. Kui Ignashevich on kogenud, aga vana, siis Kutepov on noor ja kogenematu. Võib korduda sama asi, mis Uruguay vastu (alagrupi viimane mäng, kaotati 0:3 - toim), et kaitseliin ei pea lihtsalt enam vastu.”