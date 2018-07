Jalgpalli MMi kaheksandikfinaalis alistas Brasiilia 2:0 Mehhiko. Kaotajate peatreener Carlos Osorio süüdistas kohtunikku.

"Minu arust aitasid kohtunikud Brasiiliat," põrutas Osorio Mehhiko meediale. "Brasiilia ründajad otsisid pidevalt ise kontakti ja viga ning kohtunik kaitseski neid. Minu arust sekkus kohtunik liiga palju."

Suures plaanis on ta oma hoolealuste esitusega rahul. "Vaadates, et meie valdasime palli 53% mänguajast, oli matš palju võrdsem, kui lõpptulemus näitas. Tuleb meeles pidada, et teine värav tuli väga mängu lõpus," sõnas peatreener.

Osorio sõnutsi sai Mehhikol saatuslikuks, et rünnakuid ei suudetud piisavalt hästi lõpetada.