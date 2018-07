"Mängud olid tugevad, täna oli vastas väga tugev meeskond. Oleneb, kes on enda võistkonnas harjunud liidrirolli kandma. Võib-olla oli mõnel kogenumal mängijal rollimuutus. Kui Veidemani silmas pidada, siis ta on varem pingilt väga edukalt sekkunud, aga eks vastased tegid hea skautingu," vastas Sokk.

Peatreeneri sõnul on veel vara öelda, kas sügisel mängitakse sama noore koosseisuga kui juunis-juulis. "Keegi ei tea, kus keegi on ja mida teeb. Aga igal juhul on selge, et poisid vajavad kokkumängu. Korvpall on meeskondlik mäng, kõik asjad kohe ei hakka toimima. Hoidsime fookuse tänasel mängul, nüüd on aeg mõelda, kuidas edasi minna," lausus Sokk.