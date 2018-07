Inglismaa on läbi ajaloo olnud penaltitega hädas. Seitsmest penaltiseeriast on suudetud võita vaid üks. Sel aastal (nagu iga kord) on kõvasti harjutatud ning teada on ka mehed, kes vajadusel 11 meetri karistuslööki lööma lähevad.

Harry Kane, Kieran Trippier, Jesse Lingard, Jordan Henderson ja Ashley Young, kes 2012. aasta Emi veerandfinaalis penalti latti lõi, on valmis Inglismaa järgmisesse ringi aitama.

„Kutid on saanud võimaluse ise oma lugu kirjutada,“ ütles Inglismaa koondise peatreener Gareth Southgate Daily Mailile. „Mõttetu on mõelda sellele, mis peale mängu juhtuda võib. Keskendume matšile, oma esitusele ja kõik läheb nii, nagu peab.“

On teada, et inglased ei oska penalteid lüüa, ent see on vaid osaliselt tõsi. Tuleb täpsustada, et Inglismaa mängijad on kohutavad vaid penaltiseeriates. Kui 11 meetri karistuslööki tuleb realiseerida mängu ajal, ollakse ilmeksimatud. Kümnest MMil mängu ajal löödud penaltist ei ole eksitud mitte ühelgi korral.