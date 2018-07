Vaatamata kohutavale MMile ja alagrupis viimaseks jäämisele jätkab kuni 2022. aastani Saksamaa jalgpallikoondise peatreenerina Joachim Löw.

Saksamaa jäi avamängus Mehhikole alla 0:1, suutis seejärel viimase sekundi väravast alistada Rootsi 2:1, kuid viimase mängu 0:2 kaotus Lõuna-Koreale tähendas, et kolmandat korda järjest ei suuda MMi valitsev meister järgmisel aastal alagrupist edasi saada.

Peale viimast mängu keeldus Löw tulevikust rääkimast ja ütles, et liiga vara on arutada, kas ta peaks Saksamaa koondise eesotsas jätkama. „Me peame siit edasi liikuma. Oleks ennatlik minu poolt praegu midagi öelda, räägime sellest rahulikult.“

Saksamaa jalgpallikoondise president Reinhard Grindel lausus, et isegi peale kiiret väljakukkumist on Löwi positsioon kindel. „Otsustasime juba enne MMi lepingupikendust pakkuda. Usume, et peale turniiri toimub üleminek, ükskõik milline on tulemus. Mitte keegi ei suuda seda paremini läbi viia kui Jogi Löw.“

Joachim Löw asus Saksamaa jalgpallikoondise etteotse 2006. aastal, võttes ohjad üle Jürgen Klinsmannilt, kelle kõrval oli ta abitreenerina töötanud alates 2004. aastast. Peale peatreeneritoolile asumist viis Löw Die Mannschafti (Nii Saksamaa koondist kutsutakse – toim) igal suurturniiril vähemalt poolfinaali ning võitis 2014. aastal Brasiilias MMi. Eelmisel aastal tõsteti karikas pea kohale ka Konföderatsioonide karikaturniiril.