Endine Arsenali jalgpalliklubi peatreener Arsene Wengeri arvates on favoriit MMi võidule tema kodumaa Prantsusmaa, kuid maha ei tasu kanda ka Inglismaad ja Brasiiliat.

„Minu südame lemmik on loomulikult Prantsusmaa,“ ütles Wenger BeiN Sportsile. „Olen mitu korda öelnud, et ükski alla 40 miljoni elanikuga riik pole peale 1954. aastat MMi võitnud. Belgial ja Horvaatial on see kvaliteet olemas. Inglismaa, keegi ei räägi Inglismaast, kuid nad on ohtlikud, Brasiilia ja Prantsusmaa,“ sõnas legendaarne Arsenali peatreener.

„Kui mängid Brasiilia vastu, pead aru saama, et nad on turniiri tugevaim meeskond,“ lausus Belgia peatreener Roberto Martinez reedeõhtuse vastase kohta. „Coutinho ja Neymar võivad mängu sekundiga ära otsustada. Ma arvan, et saame seda esimesest minutist nautida. Väikese poisina unistad MMil Brasiilia vastu mängimisest.“

Belgia ja Brasiilia veerandfinaal algab reedel kell 21.00, Prantsusmaa mängib neli tundi varem Uruguayga. Inglismaa võitleb veerandfinaali pääsu eest täna õhtul Kolumbiaga.