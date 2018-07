Suurtele spordivõistlustele on ideaalne kaasa elada koos teiste fännidega ning miks mitte teha käigu pealt ka panuseid. Seda kõike saab teha spordibaarides.

Spordibaaride plussiks teiste pubide-baaride ees on see, et paljudelt ekraanidelt näidatakse samaaegselt parimaid spordisündmusi kõikjalt maailmast. OlyBeti spordibaarides on suured ekraanid, laialdane spordikanalite valik ning väga heal tasemel ja soodsate hindadega baar – kõik, mida ühel spordisõbral vaja, et meeldivas õhkkonnas oma lemmikutele kaasa elada.

Spordibaarides leiduvad spetsiaalsed panustamisarvutid, kus saab ennustada pea kõiki spordisündmusi üle maailma, nii enne mängu kui ka mängu ajal. Paljude jaoks on spordivõistluste jälgimine nii veel põnevam ja adrenaliinirohkem. Lisaks toimub tihti täiendavaid võistlusi ja loosimisi, mis muudavad vaatamise veelgi põnevamaks.

Hea näide on lihtne kihlvedu sõbraga mõne spordivõistluse võitja peale, mis annab alati kaasaelamisele uue mõõtme, seega ei pea spordipanus olema üldse suur. Kui võidab su lemmik ja oled teinud tema peale panuse, on positiivne emotsioon kahekordne.

Spordiennustuses sõltuvad võidusummad muidugi panuste suurusest, aga omavahel erinevate spordisündmuste tulemuste koefitsiente kombineerides on võimalik võita päris kopsakaid summasid.

Mida suurem spordisündmus, seda rohkem on rahvast spordibaaris. Kõige enam meelitavad rahvast kohale jalgpalli MM või EM, Champions League’i mängud, korvpalli Euroliiga, tennise Grand Slammid või Eesti sportlaste olulised võistlused.

Praegusel ajal on OlyBeti spordibaarides loomulikult fookus jalgpallil ning õhtud on valdavalt nende seltskondade päralt, kes otsivad linnas head kohta, kus jalka MMi playoff mänge vaadata. Kuna OlyBeti spordibaarid on avatud ööpäevaringselt, ei ole ohtu, et mängu ei saa lõpuni vaadata.

Spordisõbrad leiavad ööpäevaringselt avatud hubased spordibaarid nii Tallinnast, Tartust, Pärnust, Narvast kui Jõhvist.

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!