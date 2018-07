Brasiilia vutistaar Neymar on viimastel päevadel langenud irvhammaste ohvriks. Mees on Venemaal toimuval MMil näidanud küll enamvähem head mängu, kuid rohkem tähelepanu on ta saanud oma kukkumiste ja keerutamiste pärast.

Kui sa pole veel Neymari käitumisest isu täis saanud, siis tasub vaadata järgnevat videot: koreograafilisi kukkumisi jagub igale maitsele.