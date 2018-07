Jaapan on kurb! Eile kaotati jalgpalli MMi kaheksandikfinaalis 2:0 eduseisust Belgiale 2:3. Mõni ütleb, et allajäämise põhjuseks oli jaapanlaste julge taktika, teine leiab, et saatuslikuks sai kaheksajalg Rabio surm.



Selgeltnägija võimetega Rabio ennustas õigesti kõik Jaapani alagrupikohtumised - võidu Kolumbia üle, viigi Senegaliga ning kaotuse Poolale. Oma enda hukku ta aga ette ei osanud näha.

Põhja-Jaapanist Obira linnakese lähedalt Rabio püüdnud kalamees Kimio Abe tunnistas enne kohtumist Belgiaga, et tegelikult müüs ta selgeltnägija kohalikule turule juba pärast seda, kui ta ennustas õigesti Poola matši tulemuse. Midagi muud ei jäänud Abel üle, leiva toob lauale raha, mitte viiv internetikuulsust.

"Mul on hea meel, et ennustused olid õiged ning Jaapan jõudis play-off'i" ütles Abe kohalikule ajalehele.