Käimasoleva jalgpalli MMi kõige traagilisem lugu juhtus nigeerlase John Obi Mikeliga, kelle isa rööviti ning mängijale teatati sellest neli tundi enne Argentiinaga peetud mängu algust. Teda hoiatati, et politseisse teatamise korral isa tapetakse.

Mikel sõitis šokeeriva teate saamise ajal meeskonnaga Peterburi staadioni poole. Helistajaks oli üks kodustest, kes rääkis, et röövijad võtsid temaga ühendust ning jätsid telefoninumbri, millele jalgpallur ise pidi helistama.

Kui mängija helistas, teatasid röövlid, et nõuavad lunaraha. Mikel rääkis ajalehele The Guardian, et ei usaldanud kedagi Nigeeria jalgpalliföderatsioonist, osaliselt ka seetõttu, et ei tahtnud enne tähtsat mängu teisi asjasse segada. Ta ise aga leidis endas jõudu mängima minna.