Seega otsis suur hulk inimesi varjupaika juba enne sõja algust ning nende seas olid ka Kata ja Luka Rakitic. Horvaatide perre on Šveitsis sündinud kaks poega Dejan ja Ivan ning tütar Nikol.

Pärast diktaator Josip Broz Tito surma 1980. aastal halvenesid Jugoslaavia riikide suhted järsult. Pead tõstis rahvuslus, ent serblased ei tahtnud Jugoslaavia lagunemisest midagi kuulda. Oli selge, et piirkond podiseb ohtlikul temperatuuril ning potikaane pealt lendamine on vaid aja küsimus.

Lastest kuulsaim on Ivan. Ta on klubileiba FC Barcelonas leiba teeniv poolkaitsja, kes esindab sünnikohast hoolimata Horvaatiat ning kelle otsustav 11-meetri karistuslöök viis tema kodumaa tänavusel MMil kaheksa parema hulka.

Süda tuksus Horvaatia rütmis

Ivan Rakitic sündis 1988. aasta märtsis Möhlinis. Asula pole suur ning seal elab 2016. aasta andmeil veidi alla 11 000 inimese. Lisaks Rakiticitele elas ja elab Möhlinis veel palju horvaate.

„Rääkisime kodus küll horvaatia keelt, ent Horvaatia oli minu jaoks endiselt kaugel. Minu teadmised riigist tulid televiisori ja vanemate näidatud piltide vahendusel,“ alustab Ivan meenutusterajal kõndimist.

Ta tunnistab, et lapsena oli tal väga raske aru saada, mis Jugoslaavias toimub. Ent ta mõistis olukorra tõsidust, sest nägi korduvalt, kuidas ema ja isa telefoniga rääkides nutma puhkesid. „Meil vedas, sest olime sõjast kaugel. Ehkki vanemad mulle sõjast eriti ei rääkinud, oli selge, et see ei kadunud nende peast kuhugi. Paljud inimesed, keda nad kalliks pidasid, surid,“ sõnab Ivan.

Vutiäss mäletab, kuidas nende koju tuli Horvaatiast saadetis. Isa Luka võttis noa ning avas paki, kust ilmusid justkui imekombel kaks Horvaatia jalgpallikoondise särki – üks Ivanile, teine Dejanile.

„See oli väga võimas hetk. Tundsime, et oleme osa Horvaatiast,“ lausub Ivan, kelle sõnul ei tahtnud nad vennaga koondiseürpi kordagi seljast võtta. Seda kanti nii magades kui ka koolis käies.

Hoolimata armastusest Horvaatia vastu esindas Rakitic Šveitsi noortekoondisi. Ta tunnistab, et tegelikult ongi ta ju šveitslane. „Kui seda ütlen, vaatavad inimesed mind alati imelikult. Ivan Rakitic ja šveitslane? Aga ma olen Šveitsis sündinud, kasvasin seal üles ja käisin koolis, mu sõbrad on Šveitsist pärit,“ selgitab vutiäss.

Ent sama uhkelt, kui Rakitic nimetab end šveitslaseks, ütleb ta, et suurem osa tema südamest kuulub Horvaatiale. Riigile, kus ta käis esimest korda paar aastat pärast Jugoslaavia sõja lõppu.

„Horvaatia meenutas mulle Möhlinit, sest meie kodulinnas oli palju horvaate. Kui Horvaatia jõudis 1998. aasta MMile, oli Möhlini linnapildis näha palju Horvaatia lippe,“ teab Rakitic rääkida.

Ka Ivani pere jälgis 1998. aasta MMi. „Vaatasin mänge koos isa ja vennaga. Me ei tohtinud rääkida. Tolle 90 minuti jooksul oli tähtis vaid televiisorist käiv vutimatš. Isa ütles, et me võime ju alati hiljem rääkida, sest praegu tuleb kohtumist jälgida,“ räägib Ivan.

20 aasta tagune vutipidu jääb horvaatidele ilmselt alatiseks meelde. Seitse aastat pärast iseseisvuse kuulutamist võitsid horvaadid oma debüüt-MMil kolmanda koha. Mängijad nagu Davor Šuker, Zvonimir Boban ja Robert Prosinecki kirjutasid oma nimed igaveseks riigi ajalooannaalidesse.

Otsus ajas inimesed vihaseks

Et Rakitici südames möllas kaks leeri – Horvaatia ja Šveits – oli vaid aja küsimus, mil ta peab otsustama, kumba koondist täiskasvanute seas esindada.

„Kui aus olla, siis oli aeg, mil arvasin, et ma mängin Šveitsi eest. Aga veidi üle kümne aasta tagasi tulid Horvaatia jalgpalliliidu president Vlatko Markovic ja toonane koondise peatreener Slaven Bilic Baselisse mind vaatama.

Slaven oli minu üks iidoleid. Ta ei seadnud minu õlule grammigi pinget. Ta rääkis oma plaanist Horvaatiaga ning kuidas mina sinna sobitun. Samas teadsin, et Šveits oli mulle nii palju andnud. Vajasin mõtlemisaega,“ räägib Rakitic.

Lõpliku valiku langetas jalgpallur 2007. aasta suvel. Ta oli lõpetanud hooaja Baseliga ning teadis, et järgmiseks hooajaks siirdub ta Gelsenkircheni Schalkesse. Rakitic tahtis otsuse enne Saksamaale kolimist ära teha.

Ivan Rakitici esimene välisklubi oli Schalke. Saksamaa-karjääri alguses nimetati ta ühes kohtumises mängu parimaks ning talle visati publiku seast Horvaatia lipp. Rakitic võttis lipu ning tähistas matši võitu koos sellega. Šveitsis tekitas säärane käitumine paksu furoori. (Scanpix / AFP / Patrik Stollarz)

„Istusin oma toas ning mul polnud aimugi, keda ma esindama hakkan. Mõtlesin kõikide inimeste peale, kes aitasid mul jalgpallis nii kaugele jõuda. Ent lõpuks kuulasin oma südame häält. Võtsin telefoni ning hakkasin helistama.

Esimese kõne tegin Šveitsi koondise peatreener Jakob Kuhnile. Minu jaoks oli oluline kõigepealt talle helistada ning selgitada, miks hakkan Horvaatia särki kandma. Seejärel helistasin Slavenile, kes ütles: „Horvaadid tunnevad sinu otsusest suurt rõõmu. Ära mõtle millelegi muule, lihtsalt naudi jalgpalli.“

Kumbki kõne ei kestnud väga kaua, aga kuulsin ukse taga oma isa rahutult edasi-tagasi kõndimas. Kui lõpuks ukse avasin, jäi ta seisma ning vaatas mulle otsa. Ma ei olnud talle varem rääkinud, kelle kasuks otsustasin, aga ta ütles, et toetab mind alati – vahet pole, kas mängin Šveitsi või Horvaatia eest.

Tegin talle nalja ning ütlesin, et esindan edaspidi Šveitsi. Isa ei läinud pahaseks. Puhkesin naerma ning ladusin välja tõe: kannan Horvaatia särki. Isale tulid pisarad silma ning ta hakkas nutma,“ meenutab Eesti vastu koondisedebüüdi teinud Rakitic.

Kui perekeskis valmistas Ivani valik suurt rõõmu, siis Šveitsis olid paljud jalgpallifännid ning isegi poliitikud Rakitici peale väga vihased. „Kuidas sai ta reeta riiki, kes on talle nii palju andnud?“ kõlas küsimus.

Ivani ja tema pere suunas hakati sappi pritsima ning seda lendas nii telefoni kui ka kirja teel. „Öeldi, et me peaksime Jugoslaaviasse tagasi kolima,“ sõnab Ivani ema Kata, kellele valmistasid kõned ja kirjutised rohkem üllatust kui kabuhirmu. Sõimust hoolimata ei kahetse Ivan oma otsust. „Olin kindel, et Šveitsis hakatakse minust halvasti kirjutama. Olen kõik ähvardused minevikku jätnud.“

Barcelona mehel on saatusekaaslane

30aastane keskpoolkaitsja pole ainus Jugoslaavia juurtega Šveitsis üles kasvanud jalgpallur, kelle koondisevalikud poleemikat on tekitanud.

Šveitsis sündinud vennad Xhakad - Taulant (vasakul) esindab Albaaniat, Granit Šveitsi. (Scanpix / Reuters / Carl Recine )

Tema ilmselt tuntuimaks saatusekaaslaseks on 1980ndatel poisiklutina Šveitsi kolinud ning seal üles kasvanud Bosnia ja Hertsegoviinas sündinud Mladen Petric, kes otsustas rahvusvahelisel areenil esindada Horvaatiat. 2001. aastal riigi eest debüteerinud Petric lõi 45 koondisemängus 13 väravat.

Ent leidub ka Jugoslaavia taustaga pallureid, kes on Šveitsi jätnud. Nende hulka kuuluvad nii tiimi suurimad tähed Xherdan Shaqiri ja Granit Xhaka kui ka tänavuse MMi alagrupiturniiril Costa Rica vastu võrku sahistanud Josip Drmic.

Horvaatidest vanemate perre sündinud ründaja hakkas Šveitsi passi taotlema 16aastaselt, kuid kahel esimesel korral ei hinnatud tema teadmisi kodakondsuseksamil piisavaks.

Šveitsi koondises 32 kohtumisega kümme väravat löönud Josip Drmicile ei tahetud riigi kodakondsust anda. Lõpuks sai ta Šveitsi passi pärast juristide sekkumist. (Scanpix / Reuters / Matthew Childs)

Kodukülas Freienbachis eksameid sooritada üritanud Drmicile näidati esimest korda punast tuld, sest tal läksid meelest paari piirkonnas asuva järve nimed. Tagatipuks oli komisjoni üks liikmetest väidetavalt öelnud: „Lõpuks reedab ta meid niikuinii nagu Rakitic ja Petric.“

Eksami läbimise teisel katsel ei meeldinud komisjoniliikmetele, et Drmic teadis rohkem Zürichist kui suurlinnast 33 km eemal asuvast Freienbachist. Samas oli ründaja viimased kuus aastat õppinud ja treeninud FC Zürichi akadeemias.

Seega polegi ju põrmugi üllatav, et Šveits on tänavuse MMi üks multikultuursemaid koondiseid. Venemaale sõitnud 23 pallurist tervelt 15 oleksid võinud otsustada mõne muu riigi esindamise kasuks ning 23 mängijast kaheksa pole Šveitsis sündinud.