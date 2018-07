Tänase jalgpalli MMi kaheksandikfinaali Kolumbia - Inglismaa päeva hommikul ilmus Briti tabloidleht The Sun kahemõttelise ja üheselt mõistetava esikaane pealkirjaga, mis vihastas kolumblased välja.

Nimelt mängis Sun korralikku sõnademängu:

The right wing The Sun newspaper insults Colombians ahead of the #EnglandvColombia match tonight. “Go Kane” is a play on the word “cocaine.” pic.twitter.com/Z5VwjW7EjJ