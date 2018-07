"Minu arvates oli päris imelik, et kohtunikuks valiti ameeriklane. Ausalt öeldes jätab see mulle suhu imeliku meki. Ta rääkis vaid inglise keelt ning tema kallutatus oli selge.

Ta ei vilistanud mängu ausalt ning kui ta polnud kindel, kes vea tegi, otsustas ta alati meie kahjuks. Kahju, et selline asi pidi MMi kaheksandikfinaalis toimuma," kurtis Falcao.

43aastane kooliõpetaja Geiger on tänavusel MMil varemgi halba rambivalgusesse sattunud. Nimelt süüdistas Maroko koondislane Nordin Amrabat Geigerit soovis saada pärast kohtumist Portugali mängija särki. Nii FIFA kui ka vilemehele lähedal seisvad allikad lükkasid Amrabati väited aga ümber.

"Cristiano Ronaldo avaldas talle suurt muljet. Pepe ütles mulle, et Geiger küsis avapoolajal, kas ta saaks hiljem Cristiano särgi. See pole normaalne. Me oleme MMil, mitte tsirkuses," sõnas Amrabat.