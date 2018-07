Inglismaa jalgpallikoondise eilne võit MMi kaheksandikfinaalis Kolumbia üle pani rõkkama kogu riigi. Seega pole teps mitte üllatav, et enamike sealsete ajalehtede esikaaned kuulusid samuti jalgpallile.

Wednesday’s Daily Express: Nurse quizzed over deaths of eight babies #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/u9WMFCVbNN

Wednesday’s The Daily Telegraph: ‘Nick’ charged over false VIP sex claims #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/jnNfqpHBuS

Wednesday’s The Times: Police hold nurse over ‘murder’ of eight babies #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/PpBK06wEgr