Viiekordne maailma parim jalgpallur Cristiano Ronaldo on Hispaania meedia sõnul lähedal Torino Juventusega liitumisele.

Viis korda maailma parimaks jalgpalluriks valitud Madridi Reali superstaari lahkumisest on räägitud juba tükk aega, ent nüüd on Hispaania klubile tehtud ka esimene pakkumine. Viimased seitse aastat Itaalia meistritiitli võitnud Juventus on 33-aastase portugallase eest väidetavalt nõus maksma 100 miljonit eurot.

Ronaldo vihjas Hispaania klubist lahkumisele mais peale kolmandat järjestikust Meistrite liiga võitu. „Realis oli väga tore. Vastan fännidele, kes on mind alati toetanud, järgmise paari päeva jooksul. Tegime ajalugu ja praegu on tähistamise aeg,”

Itaalia meedia on ründetuusa liitumise suhtes pigem skeptiline. „See ajab mind naerma,” lausus Juventuse endine direktor Luciano Moggi. „Juventuse probleem on kaitse ja keskvälja korrastamine, mitte Ronaldo. Minu arvates oleks vale Cristianole 30 miljoni eurost palka maksta.”

Itaallased tahavad aga kangesti edu Meistrite liigas ning kuigi üleminek tundub pigem ebatõenäoline, pole see ka võimatu. Reali taha tehing ilmselt ei jääks, sest praegu on üks viimaseid võimalusi vananeva staari eest korralik summa teenida. Ronaldo tõestas MMil, et on endiselt suurepärases hoos, ent kaugel ei ole aeg, kui tippjalgpalliga tuleb hüvasti jätta. Portugallane ise plaanib mängida 40. eluaastani.