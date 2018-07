Endine FC Barcelona jalgpalliklubi president, ärimees Sandro Rosell on sattunud rahapesusüüdistusega kohtu alla, kuid see pole veel kõik. Lisaks on ta väidetavalt ostnud endisele Barca kaitsjale Eric Abidalile mustalt turult maksa.

2011. aasta 15. märtsil selgus, et Prantsusmaa koondislasel Eric Abidalil on diagnoositud maksavähk. Barcelona eest mänginud kaitsjale tehti kaks päeva hiljem ka operatsioon. Prantslane tervenes ning juba kaks ja pool kuud hiljem mängis ta Meistrite Liiga finaalis 90 minutit, kui Manchester United alistati 3:1.

Aasta hiljem teatati, et Abidalile tuleb teha maksasiirdamine, sest eelmise operatsiooniga ei suudetud probleeme täielikult lahendada. Tookord öeldi, et doonoriks on tema nõbu Gerard, kuid Hispaania ajaleht El Confidencial väidab, et toonane FC Barcelona president Rosell ostis organi hoopis mustalt turult.

Hispaania ametivõimud kinnitavad seda juttu ja on pealt kuulanud vähemalt nelja kõnet, kus Rosell on kaudselt tunnistanud, et üritas prantslasele illegaalset maksa osta. Lisaks on liikvel spekulatsioon, et „doonor” Gerard ei eksisteerigi ning on vaid väljamõeldis. El Confidencial on ka avaldanud koopiad Roselli jutuajamistest väidetava illegaalse maksa kohta.