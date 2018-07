Kõlab vile. Kohtunik osutab penaltipunktile. Ükskõik kui ilmne kaitsva poole viga ka polnud, ümbritseb sisuliselt terve meeskond kohe õigusemõistjat mesilasparvena ja püüab tollele selgeks teha, et kõik käis kõige ausamal moel ning 11 meetri karistuslöögiga neid küll karistada ei tohi. Jah, jutt käib jalgpallist.

Hea kolleeg Mart Treial kirjutas mõni päev tagasi kommentaari vigastuste teesklemise teemal. See on jalgpallis tõusev trend ja üks pahupooltest ning teiseks tõsiseks miinuseks pean just kohtunikega vaidlemist. Kusjuures sageli pole „vaidlemine“ õige sõna, vaid on selgelt näha, kuidas vilemeeste peale lausa karjutakse.

Ausalt öeldes ei saa ma aru, miks seda lubatakse teha. Jalgpall on viimaste aastakümnete jooksul teinud läbi suure arengu näiteks toorutsemisevastases võitluses. Järelikult – kui on tahtmist, siis saab küll. Nüüd tuleb järgmine samm astuda mängijate käitumise osas.