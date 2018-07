Enamik sealseid ajalehti väljendas tohutut kergendust, mõni joviaalsem hõikas, et andke aga rootslased ette. Siinkohal tuleks inglaste hoogu pidurdada. Võit Kolumbia üle on fakt. Kuid niisamuti on tõsi, et inglased ei suutnud vastaste kaitset 120 minutiga õieti lahti muukida.

Harry Kane vajas oma turniiri kuuendaks väravaks 11 meetri karistuslööki, mis tähendab, et Inglismaa on senisest üheksast tabamusest vaid kaks löönud nii-öelda jooksvast mängust. Kolm on tulnud penaltipunktilt, neli nurga- või karistuslöögi järel.

Inglaste kahjuks on too statistika petlik, sest alagrupivastased Panama ja Tuneesia olid standardolukordade kaitsmisel erakordselt saamatud. Kolumbia neutraliseeris neid olukordi märksa asisemalt, mis peegeldub ka statistikas: Ospina tegi mängu jooksul vaid ühe tõrje. Mis juhatabki meid inglaste järgmise väljakutseni.

Rootsi ronis veerandfinaali organiseeritud betoonkaitse toel, mis hõlmab ka teise korruse valitsemist. Seega ei näi seisva palli olukorrad ses vastasseisus Inglismaa trumbina. Ega ka nende ründeosakonna väledad jalad, sest jooksuruumi tõenäoliselt lihtsalt pole. Kauglöögid oleks variant, aga neid pole seni inglaste esituses üleliia nähtud. Ühesõnaga, Southgate'il ja tema abilistel jagub laupäevase veerandfinaali eel mõtteainet.

