Lennuk lendab. Äkki teatab piloot: "Me kaotame kõrgust, keegi peab kohe lennukist välja hüppama!"Üks reisija hüppabki lennukist välja.Veidi aja pärast kostab valjuhääldist jälle piloodi hääl: "Me kaotame ikka veel kõrgust, keegi peab välja hüppama!"Kui lennuk maandub, on kõik reisijad lennukist välja hüpanud. Piloodil tuli sellest hiljem aga igavene jama.