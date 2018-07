Liverpooli jalgpalliklubi tahab soetada 23aastast keskkaitsjat Yerry Minat, kes lõi MMil kolme mänguga kolm väravat.

Jaanuaris Brasiilia klubist Palmeiras 11.8 miljoni euro eest Barcelonasse siirdunud 195 cm pikk kolumblane lõi MMil tõeliselt särama ning kolme värava hulgas oli ka tabamus, mis viis mängu Inglismaaga lisaajale.

Loomulikult on tema head esitused tähelepanu äratanud ning Ragnar Klavani leivaisa Liverpool on üks neist, kes sooviksid Minat oma meeskonna ridades näha. Kolumbia kaitsja pole Barcelonas eriti mänguaega saanud, La Ligas sai ta platsile vaid neljas mängus.

Kui lõunaameeriklane peakski Liverpooliga liituma, tekib küsimus, mis saab Eesti koondise kaptenist, samal positsioonil mängivast Ragnar Klavanist. Jaanuaris meeskonda toodud Virgil van Dijk on selgelt esimene valik ning tema kõrval on peatreener Jürgen Klopp eelistanud kasutada kas Joel Matipi või Dejan Lovrenit. Lisaks soovib mänguaega noor inglane Joe Gomez, kes võib mängida ka paremkaitsjana, ent sel positsioonil on end tõestanud Trent Alexander-Arnold. Mina liitumise korral kuivaks eestlase mänguaeg tõenäoliselt väga kokku.