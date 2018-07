Tipneri karikavõistlustel on käima läinud 1/32-finaalid ning esimesed mängud on kaasa toonud tõelise väravasaju. Premium liiga tiimid Nõmme Kalju, Narva Trans ja FC Flora on kolme peale löönud 39 väravat!

1/32-finaalid hakkasid pihta 28. juunil Ida-Virumaal, kus Nõmme Kalju tegi FC Sillamäega mis tahtis ning pommitas staadioni võrgud ribadeks. Juba esimese poolaja lõpuks oli seis 9:0 ning teise 45 minuti jooksul skooriti veel seitse korda. Lõppseisuks 16:0. Vaid 16aastane Kalju ründaja Alex Mattias Tamm panustas võitu lausa viie väravaga. Sama vana Andreas Tiits sai kirja kübaratriki.

Järgmisel päeval võõrustas Imavere Forss Narva Transi ja pidi võrgust välja noppima 10 palli. Eduard Govoljov lõi pooled Transi väravatest, Viktor Plotnikov skooris kolm korda.

Täna õhtul sai väravate löömist harjutada valitsev meister FC Flora, kes asetus väravate arvu poolest täpselt kahe eelnenud Premium liiga satsi vahele. 13:0 võitu panustas kübaratrikiga Herol Riiberg, kaks väravat lõid Maksim Gussev ja Vladislav Kreida.