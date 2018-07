Lendavad sipelgad naasid eile ootamatult Wimbledoni ja tegid mitmel mängijal, eesotsas maailma teise numbri Caroline Wozniackiga, elu põrguks

„Nad olid mul suus ja juustes, igal pool – me peame midagi ette võtma. On olemas mingi sprei? Ma tahan keskenduda tennise mängimisele, mitte putukate söömisele,” lausus Wozniacki peale Venemaa tennisistile Jekaterina Makarovale kaotatud mängu. Taanlane ei tahtnud neid kaotuses süüdistada, ent ütles, et putukate kohalolu oli tema jaoks kindlasti esimene kord.

Üks pealtvaataja kommenteeris juhtunut: „Tundus, et esimeses reas istunud inimesed vehkisid kätega ja Caroline Wozniacki oli väha pahane, aga putukad tulid ja läksid väga kiiresti.”

Loodetavasti suudetakse probleem kiirelt lahendada ja sipelgad ei tule Anett Kontaveiti orienteeruvalt kell 17.30 algavas mängus segama.