Saksamaa, Argentina, Hispaania ja Portugal on saadetud jalgpalli MMil koju juba enne veerandfinaale. Ühes nendega ka favoriidid Ballon d’ori võidule, eesotsas Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ja ka egiptlase Mohamed Salahiga. Spekuleerime, kes ja millal võiks olla see kolmas, kes lõpuks kaks superstaari troonilt tõukab.

Viimati võitis mitte-Messi/Ronaldo Ballon d'Ori, ehk maailma aasta parimale jalgpallurile antava tiitli 2007. aastal, kui auhinnaga pärjati Eestiski mänginud brasiillane Kaka, seda sümboolselt Cristiano Ronaldo ja Lionel Messi ees. Järgmised 10 tiitlit on need kaks mängijat omavahel ära jaganud, seda spordimehelikult võrdselt - mõlemal seisab kodus viis kuldpalli.

Kolmandal kohal on lõpetanud peamiselt Hispaanlased: Fernando Torres, Xavi (kolm kolmandat kohta) ja Iniesta, kes 2010. aastal suutis tõusta lausa teiseks, sest Ronaldo sel aastal kolme parima hulka ei pääsenud. Samuti on superstaaride järel lõpetanud ka Frank Ribery, Manuel Neuer, Antoine Griezmann ja Neymar, kes peaks olema peamine kandidaat portugallase ja argentiinlase alistamiseks.

1) Neymar, Brasiilia

Hoolimata vigastusest, mis teda enne MMi kolm kuud platsi kõrval hoidis, on Neymar teinud PSG eest suurepärase hooaja ning ka maailmameistrivõistlustel on brasiilia pallivõlur löönud kaks väravat ja andnud ühe resultatiivse söödu. Enam on 26aastane staar saanud tähelepanu aga hoopis murul püherdamise ja iga väiksema puudutuse peale murule langemise eest. Tõsi, ka Cristiano Ronaldo armastas nooremana sama teha, ent vanemaks saades on tema mängustiil muutunud. Kui Neymar suudaks samuti oma halbadest kommetest loobuda ning Brasiiliaga MM tiitel võita, on ta kindlasti kandidaat Ballon d’orile.

2) Mohamed Salah, Egiptus

Egiptlase Mohamed Salahi hooaeg Liverpooli eest oli muljetavaldav ning enne Venemaa turniiri ennustati talle edu korral suisa kuldse jalgpalli võitu. Selle unistuse rikkus suures osas tõenäoliselt Sergio Ramos, kellega Mo Meistrite liiga finaalis kokku põrkas ja õlaliigest vigastas. Kuigi egiptlane suudeti Mmiks enam-vähem mänguvalmis saada, oli Klavani klubikaaslane parimate päevade tasemest siiski kaugel ja Egiptus jäi alagrupis viimaseks. Tänu imelisele klubihooajale on Salah ikkagi kandidaat ja jõuab ilmselt ka kolme parima hulka, aga võit oleks pigem ebatõenäoline. Ehk järgmisel aastal?

3) Kylian Mbappe, Prantsusmaa

19aastane Prantslane tutvustas end maailmale 2016/17 hooajal, kui murdis AS Monaco põhikoosseisu ning noore meeskonnaga jõuti Meistrite Liigas lausa poolfinaali. Sel MMil alustas teismeline tagasihoidlikult, kolme alagrupimänguga lõi prantslane vai ühe värava, ent kaheksandikfinaalis Argentina vastu oli ta pidurdamatu. Mbappe teenis ühe penalti ning skooris kaks korda. Lõunaameeriklased olid sunnitud pealt vaatama, kuidas prantslane neist nagu postist mööda jooksis. Kui poiss sama hooga jätkab, on ühel hetkel Ballon d’or taas Prantsusmaale rändamas.

4) Harry Kane, Inglismaa

Inglane võitis Ballon d’ori viimati 2001. aastal, kui maailma parimaks mängijaks valiti Michael Owen. 24-aastane Harry Kane on koondise kapten ja liider ning MMil on ta usaldust sajaprotsendiliselt õigustanud. Tottenham Hotspuri ründaja on kolme mänguga kõmmutanud kuus väravat ja Inglismaa fännid on lootusrikkad, et 2018 võib olla nende aasta. Ka klubi eest lõi Kane möödunud hooajal 37 mänguga 30 väravat ja andis 3 resultatiivset söötu. Teda peetakse põhjusega maailma üheks parimaks ründajaks ning varsti võib terendada ka kuldpall.

5) Philippe Coutinho, Brasiilia

Talvises üleminekuaknas Liverpoolist 160 miljoni euro eest Barcelonasse liikunud brasiillane hakkas Hispaanias kohe väravaid kõmmutama ja 18 liigamänguga suutis ta skoorida 8 korda, lisaks anda kaaslastele ka 5 väravasöötu. MMil on 26aastane mängija olnud Brasiilia üks parimaid, lüües väravaid, andes resultatiivseid sööte ja dikteerides kogu lõunaameeriklaste ründemängu. Nii jätkates võib just Coutinhost saada järgmine maailma parim mängija.

Suure tõenäosusega võidab sellel aastal oma kuuenda Ballon d’ori Portugali staar Cristiano Ronaldo, kes viis Madridi Reali kolmanda järjestikuse Meistrite Liiga võiduni ja lõi ka MMil hispaanlaste vastu kübaratriki. Kes on aga järgmine Ballon d’ori võitja? Kes on nimekirjast ebaõiglaselt välja jäänud? Andke kommentaarides teada!